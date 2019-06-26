Metroda başörtülü kadına "Kara Fatma" diye hakaret etti! İstanbul'da bir metroda skandal bir olay meydana geldi. Başörtülü kadına 'Kara Fatma' diye hakaret eden bir başka kadına vatandaşlar tepki gösterdi.

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İstanbul'da bir metroda başörtülü kadına 'Kara Fatma' diye hakaret eden kadına vatandaşlar tepki gösterdi. Kadın "burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" diye kendini savundu. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'na harekete geçmesi çağrısında bulundu.



