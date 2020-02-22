Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolculara bilgi yarışması düzenleyen bir gencin o anları sosyal medyada paylaşıldı. Metroda sorduğu sorularla herkesin gönlünü kazanan genç, sosyal medyada çok konuşuldu.