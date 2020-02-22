Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolculara bilgi yarışması düzenleyen bir gencin o anları sosyal medyada paylaşıldı. Metroda sorduğu sorularla herkesin gönlünü kazanan genç, sosyal medyada çok konuşuldu.
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22 Şubat 2020 Cumartesi 12:06
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