  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolculara bilgi yarışması düzenleyen bir gencin o anları sosyal medyada paylaşıldı. Metroda sorduğu sorularla herkesin gönlünü kazanan genç, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bursaspor otobüsü devrildi! Taraftarlar neye uğradığı şaşırdıBursaspor otobüsü devrildi! Taraftarlar neye uğradığı şaşırdı

Sakarya'da hayvan vahşeti! 'Geber' diyerek ilk önce dövdü, sonra kesti!Sakarya'da hayvan vahşeti! 'Geber' diyerek ilk önce dövdü, sonra kesti!

Narkozlu Trabzonspor taraftarından Ali Koç nidası: Narkozlu Trabzonspor taraftarından Ali Koç nidası: "Ali Koç buraya gelecek"

Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!

 

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:06

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babasından olayla ilgili açıklama
Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babasından olayla ilgili açıklama
Elazığ'da kentsel dönüşüm devam ediyor
Elazığ'da kentsel dönüşüm devam ediyor
Adıyaman'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi!
Adıyaman'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi!
Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hastaneye kaldırıldı!
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hastaneye kaldırıldı!
Çiftlik Bank'a benzeyen Hurda Bank'tan 2.5 milyon TL'lik vurgun!
Çiftlik Bank'a benzeyen Hurda Bank'tan 2.5 milyon TL'lik vurgun!
Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde ele alınacak konuları açıkladı
Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde ele alınacak konuları açıkladı