Metroda fasulye ayıklayan teyze sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da gündüz vakti metro kullanarak evine gitmeye çalışan Hafize Aydağ isimli bir kadının yolculuk sırasında taze fasulye ayıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kadın yolcunun o görüntüleri kısa sürede Twitter'da kullanıcılar tarafından elden ele yayıldı.

''METRODA KIRAYIM DA EVDE HEMEN PİŞİREYİM''

Görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığını ve büyük ilgi gördüğünü öğrenen Aydağ, kızının hesabından bir paylaşım yaparak “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.