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  3. Metroda hattı arızalanınca oluşan yoğunlukta sosyal mesafe hiçe sayıldı

Metroda hattı arızalanınca oluşan yoğunlukta sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle Bağcılar istasyonu hınca hınç doldu.

Metroda hattı arızalanınca oluşan yoğunlukta sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı M1B metro hattında saat 7.30 sıralarında elektronik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı. Seferlerin yapılamadığı anlarda Bağcılar metro istasyonundaki kalabalık da gitgide arttı. Yaklaşık 20 dakika sonra seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı ancak istasyon ve metro vagonları hınca hınç doldu. Sosyal mesafenin unutulduğu o anlar kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Metroda hattı arızalanınca oluşan yoğunlukta sosyal mesafe hiçe sayıldı

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