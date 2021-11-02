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  3. ‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında metrodaki internet bağlantısının tanıtımını yapmak için canlı yayına geçti. Fakat canlı yayın, metrodaki bağlantı yetersizliği dolayısıyla koptu.

‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süre önce yaptığı açıklamada Metro ve Marmaray’da internet kullanılabileceğini M2 hattındaki 48 trenden 31'inde erişim noktası mevcut olduğunu açıklamıştı.  

Metrolarda internet bağlantısı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Twitter hesabında "Artık metroda internet var" başlıklı bir canlı yayın başlattı.

BAĞLANTI YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE CANLI YAYIN KESİLDİ

İmamoğlu, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu.

İmamoğlu’nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.

‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

‘Metroda internet var’ canlı yayını sırasında bağlantı kesildi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok

Berkem Temizel
Gece Editörü
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