Metroda kadınların görüntülerini çeken kişiye darp!
Bursa'da metro da telefonuyla kadınları çeken bir kişi çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Darp edilip kaşı yarılan kişi bir süre sonra metrodan inerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise vatandaşın kameralarına yansıdı.
Bursa’da toplu ulaşım aracı olan metroda bir kişi telefonuyla kadınları çektiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi ise, 'cep telefonundaki fotoğrafları göster' demelerine rağmen cep telefonunu göstermedi. Kişi bir süre sonra metrodan inip uzaklaşırken o anlarda kameralara böyle yansıdı.
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23 Temmuz 2020 Perşembe 15:28
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