Metroda kadınların görüntülerini çeken kişiye darp!

Bursa'da metro da telefonuyla kadınları çeken bir kişi çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Darp edilip kaşı yarılan kişi bir süre sonra metrodan inerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise vatandaşın kameralarına yansıdı.