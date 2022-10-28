Metroda kaos! Bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle tepki gören adam, cebinden çıkardığı bıçakla yolculara saldırdı!

Olay Meksika'nın başkenti Mexico City metrosunda meydana geldi. 50 yaşındaki bir adam, metroda bir kadını taciz ettiği için çıkan tartışmada cebinden çkardığı bıçakla 2'si kadın 3 kişiyi bıçakladı. Olay nedeniyle metroda korku dolu anlar yaşanırken güvenliklere haber verildi. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, yaralılar da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Metroda bulunan diğer yolcular, 50 yaşındaki adamın metroda bir kadını taciz ettiğini söyledi. Tacize uğrayan kadını savunan kişilerle adam arasında tartışma çıktığını söyleyen görgü tanıkları, cebinden çıkardığı bıçakla insanlara saldırdığını ifade etti. Saldırgan hakkında yasal işlem başlatıldı.