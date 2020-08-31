Metroda tecavüz skandalı! O görüntüler hayrete düşürdü
New York'ta 25 yaşındaki bir kadın metro istasyonunda beklediği sırada bir kişinin tecavüzüne uğradı. Olay anı saniye saniye kameralara kaydedilirken kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti.
ABD’nin New York kentinde güpegündüz yaşanan olayda bir kişi, metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu olayın ardından çevredeki vatandaşlar kadını kurtarırken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
Uyurken ağzından girip midesine ulaştı! Yaklaşık 1 metre uzunluğunda
Berrak Tüzünataç sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta aşk tazeledi!
Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili arasında güven sorunu yaşanıyor!
Eski basketbolcu Zaza Enden sert çıkış! Murat Övüç tokat yedi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:01
Benzer Videolar