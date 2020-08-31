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  3. Metroda tecavüz skandalı! O görüntüler hayrete düşürdü

Metroda tecavüz skandalı! O görüntüler hayrete düşürdü

New York'ta 25 yaşındaki bir kadın metro istasyonunda beklediği sırada bir kişinin tecavüzüne uğradı. Olay anı saniye saniye kameralara kaydedilirken kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti.

ABD’nin New York kentinde güpegündüz yaşanan olayda bir kişi, metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu olayın ardından çevredeki vatandaşlar kadını kurtarırken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:01
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