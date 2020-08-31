Metroda tecavüz skandalı! O görüntüler hayrete düşürdü

New York'ta 25 yaşındaki bir kadın metro istasyonunda beklediği sırada bir kişinin tecavüzüne uğradı. Olay anı saniye saniye kameralara kaydedilirken kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti.