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  3. Metrodaki cübbeli adama yapılan davranış sosyal medyada büyük tepki çekti

Metrodaki cübbeli adama yapılan davranış sosyal medyada büyük tepki çekti

29 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bayram kutlamalarından farklı farklı görüntüler sosyal medyada yayılırken metrodaki çekilen bir video ise tepkilere yol açtı.

Bayram kutlamaları sırasında bir metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli bir adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada bu görüntünün yayılmasıyla birlikte, videoya sert tepkiler geldi. Vatandaşlar görüntüyü "Terbiyesizlik" olarak nitelendirdi. Metrodaki görüntüler, sosyal medyada #taciz etiketiyle en çok konuşulan olay oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü video yayılırken, görüntülerin kimin çektiği merak ediliyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:34

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