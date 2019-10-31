Metrodaki cübbeli adama yapılan davranış sosyal medyada büyük tepki çekti

29 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bayram kutlamalarından farklı farklı görüntüler sosyal medyada yayılırken metrodaki çekilen bir video ise tepkilere yol açtı.