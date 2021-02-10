Metronun önüne atlayan adamın dehşet anları kamerada!

Rusya’nın Moskova kentinde Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna yaklaşmakta olan bir metronun önüne atlayan Georgy Vashalomidze ismindeki bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Çarpmanın ardından seyir halinde devam eden metronun altına kalan kişi hayatının kaybederken o anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.