Metropol Kart nedir? Nerede geçerli, nasıl alınır ve kullanılır?

Metropol Kart şimdilerde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İnsanlar internette Metropol Kart hakkında bilgi edinmek istiyor. Metropol Kart nedir sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki Metropol Kart nerede geçerli, nasıl alınır ve kullanılır? İşte merak edilen detaylar...

MetropolCard’ın akıllı cüzdan özelliği sayesinde tek bir kart ile tüm harcamalarınızı yapabilir, online olarak anlık takip edebilirsiniz. MetropolCard, kendi sektöründe ilk ve tek olan, şifre özelliği sayesinde tam güvenli alışveriş yapmak imkanı sağlamaktadır.

METROPOL KART NEDİR?

MetropolCard’ın akıllı cüzdan özelliği sayesinde tek bir kart ile tüm harcamalarınızı yapabilir, online olarak anlık takip edebilirsiniz. MetropolCard, kendi sektöründe ilk ve tek olan, şifre özelliği sayesinde tam güvenli alışveriş yapmak imkanı sağlamaktadır.

Vergi indirim avantajı bulunuyor

MetropolCard RestoPay ile çalışanlarınızın yemek harcamalarında %90, ayni yardım / teşvik amaçlı GiftPay kart yüklemelerinizde %40’a varan vergi indirimi avantajından yararlanabiliyor.

Yüzde yüz online çalışan MetropolCard’la tam güvenli alışveriş yapılıyor, kayıp, çalıntı gibi durumlarda anında müdahale edilerek bakiye kayıplarının önüne geçilebiliyor.

KART TAŞIMAYA SON

Karta gerek kalmaksızın kayıtlı GSM numarası ya da kartın son 8 hanesi POS makinesine tuşlanarak harcama yapılabiliyor ve kart taşıma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. ‘Mobil ödeme’ uygulaması ile oturduğunuz yerden üye kuruluşlara ödeme yapma imkanı da sunuyor. MetropolCard, RestoPay, GiftPay, PetroPay, OtelPay, PassPay ve firmalara özel geliştirilen çözümleriyle de hizmet veriyor. Şirketler, RestoPay ile çalışanlarının yemek harcamalarında yüzde 90, ayni yardım/teşvik amaçlı GiftPay kart yüklemelerinde yüzde 40’a varan vergi indirimi avantajından yararlanıyor.

METROPOL KART NASIL ALINIR, NASIL KULLANILIR?

Metropol Kart almak için firmanın sitesinde bulunan formu doldurmanız gerekiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak formu doldurabilirsiniz.

Kart almak yada daha fazla bilgi edinmek için TIKLAYINIZ