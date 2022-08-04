MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimleri beklerken MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2022 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
11-16 Temmuz tarihleri arasında 26 bölgeyi esas alan 28 ilde 2091 kişiyle yapılan ankette, " Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin oy oranları (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 33.8
CHP: Yüzde 25.0
İYİ Parti: Yüzde 14.5
HDP: Yüzde 11.2
MHP: Yüzde 6.0
DEVA Partisi: Yüzde 2.8
Zafer Partisi: Yüzde 2.0
Saadet Partisi: Yüzde 1.7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1
Diğer: Yüzde 1.9
DAVUTOĞLU VE İNCE'YE ŞOK
Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi ve Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Partisinin yer almaması dikkat çekti.