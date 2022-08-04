MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...

MetroPOLL Araştırma'nın gerçekleştirdiği Temmuz ayı seçim anketinde yüzde 33.8 oy alan AK Parti ilk sırada yer aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimleri beklerken MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2022 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

11-16 Temmuz tarihleri arasında 26 bölgeyi esas alan 28 ilde 2091 kişiyle yapılan ankette, " Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...

Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin oy oranları (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 33.8

CHP: Yüzde 25.0

İYİ Parti: Yüzde 14.5

HDP: Yüzde 11.2

MHP: Yüzde 6.0

DEVA Partisi: Yüzde 2.8

Zafer Partisi: Yüzde 2.0

Saadet Partisi: Yüzde 1.7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1

Diğer: Yüzde 1.9

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...

DAVUTOĞLU VE İNCE'YE ŞOK

Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi ve Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Partisinin yer almaması dikkat çekti.

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları... MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi, kulislere damga vuracak! İki partiye büyük şok! İşte partilerin oy oranları...

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