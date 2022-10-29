MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...

MetroPOLL Araştırma, Ekim ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin oy oranları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark... 1

Türkiye, 2023 yılında yapılacak olan seçimleri beklerken araştırma şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2022 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

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