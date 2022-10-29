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MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...
MetroPOLL Araştırma, Ekim ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin oy oranları...
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