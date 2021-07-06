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MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmedi

MetroPOLL Araştırmanın 2021 yılının ilk altı ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasına göre 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmamış olan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 22,3'ü AK Parti'ye oy vereceğini ifade ediyor.

MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmedi

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi birçok araştırma ve anket şirketi halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Siyasi partiler özellikle, ilk kez oy kullanacak seçmeni kendisine hedef olarak belirledi ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda MetroPOLL Araştırmanın yaptığı çalışma da siyasi partilerin 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde gençlerin tercihlerine ve isteklerine cevap vermesi gerektiğini gösteriyor. 

MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmedi

10 BİNE YAKIN GENÇLE GÖRÜŞÜLDÜ

MetroPOLL Araştırmanın 2021 yılının ilk altı ayında, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmamış olan 18-24 yaş arasındaki 9 bin 240 gençle yaptığı görüşmede dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmedi

AK PARTİ ZİRVEDE

" Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? " sorusunun yöneltildiği gençlerin tercihlerine göre partilerin aldığı oy oranı  şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 22,3

CHP: Yüzde 19,9

MHP: Yüzde 6.8

İYİ Parti: Yüzde 4,9

HDP: Yüzde 3,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1,5

DEVA: Yüzde 1i4

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 1,5

Kararsızım: Yüzde 7,0

Protesto oy: Yüzde 17,6

Cevap yok: Yüzde 13,0

MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmedi

GENÇLERİN YÜZDE 36'SININ TERCİHİ YOK

Öte yandan kararsız, protesto oy ve cevap yok şeklinde görüş bildiren gençlerin oranının yüzde 37,6 olması, siyasi partilerin düşünmesi gereken bir sonuç olarak göze çarpıyor.

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