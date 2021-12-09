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MetroPOLL'un seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: Vatandaşların cevabı değişmedi

MetroPOLL'ün Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı çalışmasında "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? " sorusuna vatandaşların yüzde 34,3'ü Ak Parti cevabını verdi.

MetroPOLL'un seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: Vatandaşların cevabı değişmedi

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimlere uzun bir süre olmasına karşın araştırma şirketleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda MetroPOLL, Kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? " sorusu yöneltildi.

MetroPOLL'un seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: Vatandaşların cevabı değişmedi

KARARSIZLIK DAĞITILMADAN PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI

İşte kararsız oylar dağıtılmadan partilerinden aldığı oy oranları:

AK Parti: Yüzde 26

CHP: Yüzde 17,1 

İYİ Parti: Yüzde 11,3

HDP: Yüzde 9.7

MHP: Yüzde 5,0

DEVA: Yüzde 2.2

Memleket Partisi: Yüzde 1.5

Saadet Partisi: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.9

Kararsızım: Yüzde 9.1

Protesto oy: Yüzde 10

Cevap yok: Yüzde 5.1

"Kararsız, protesto oy ve cevap yok" şeklinde cevap veren seçmenin oyunun yüzde 24,2 olması dikkat çekti. 

MetroPOLL'un seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: Vatandaşların cevabı değişmedi

KARARSIZLARIN OYLARI DAĞITILINCA PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsızların oylarının dağıtılmasının ardından partilerin oluşan oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34.3

CHP: Yüzde 22.6

İYİ Parti: Yüzde 14.9

HDP: Yüzde 12.8

MHP: Yüzde 6.6

Memleket Partisi: Yüzde 2.2

Saadet Partisi: Yüzde 1.5

Diğer Partiler: Yüzde 2.5

MetroPOLL'un seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: Vatandaşların cevabı değişmedi

 

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