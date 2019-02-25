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  3. Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangına müdahale eden bir itfaiye er,i yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın sabaha karşı 05:10 sularında meydana gelirken Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina tamamen yandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir boş bulunan metruk binada henüz yangının neden çıktığı belirlenemedi. Mahalle sakinleri binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları söylendi.

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 3 adet itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İHA

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