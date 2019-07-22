Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar da yükselen alevleri cep telefonları ile görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü. Bu sırada, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar da, cep telefonları ile yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA