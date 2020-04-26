Metruk evde ölü bulundu

ADANA'da, kimsesiz olduğu öğrenilen Erol Güven (42), metruk bir evde ölü bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki metruk evde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sokakta bulunan metruk evde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptığı çalışmada cansız bedenin Erol Güven'e ait olduğunu saptadı. Alkol bağımlısı ve kimsesiz olduğu öğrenilen, daha önce de intihara kalkıştığı ileri sürülen Güven'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA