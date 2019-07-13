MEÜ’de 15 Temmuz konferansı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin de yardımıyla 15 Temmuz darbe girişimine kalkışma gafletinde bulunan hainlerin karşılarında Çanakkale ruhunun yaşadığı bu toprakların kahraman evlatlarını bulduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi. İslami İlimler Fakültesi Ar. Gör. Furkan Gan'ın Kuran-ı Kerim tilavetiye başlayan program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için hazırlanan kısa film gösterimi ile devam etti. Ardından 15 Temmuz Şehidi Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına Dursun Ali Erzincanlı tarafından yazılan "30 Kuş" adlı şiir için hazırlanan video klip gösterildi.

Etkinlikte konuşan Rektör Çamsarı, "Hain terör örgütü FETÖ'ye üye alçaklar, o gece şanlı Türk ordusunun, emniyet kuvvetlerinin üniformalarını kirleterek, tanklarla, savaş uçaklarıyla kendi milletini hedef almış, masum insanların üzerine kurşun ve bomba yağdırırken gözlerini bile kırpmamıştır" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarının, Seyit onbaşıların, Şerife bacıların, Sütçü imamların kısaca bütün Türk milletinin kahramanlık hikayelerini idrak etmiş olsalar, bu işe kalkışmanın ağır bedeli olduğunu anlayacaklardı" diyen Çamsarı, içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin de yardımıyla 15 Temmuz darbe girişimine kalkışma gafletinde bulunan hainlerin karşılarında Çanakkale ruhunun yaşadığı bu toprakların kahraman evlatlarını bulduğunu söyledi.

Her yıl 15 Temmuz'da, bir yandan Türk milletinin onurlu mücadelesinin gururunun, diğer yandan o gece yitirilen masum canların, dökülen kanların hüznünün bir arada hissedildiğinin altını çizen Çamsarı, Mersin Üniversitesi olarak demokrasi nöbetlerine katılarak, etkinlikler düzenleyerek milli iradeyi hiçe sayan demokrasi düşmanlarına karşı tavır ve kararlığın ilk andan itibaren net bir şekilde gösterildiğini ifade etti. Çamsarı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade buyurduğu gibi, "15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutmayacak, unutturmayacağız" diye konuştu.

Etkinlik daha sonra MEÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın "İbadet-İhanet', Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemal Altan'ın, "15 Temmuz darbe girişiminin sosyolojik etkileri" başlıklı sunumlarından oluşan konferans ile devam etti.

Baykan konuşmasında, FETÖ'nün dini bir örgüt görünümü altında kirli emellerine dini kullanarak ulaşmaya çalıştığını, Türk milletinin başarma arzusunu, dinine bağlılığını ve devletine olan sadakatini istismar ettiğini belirtti. Baykan, "İnşallah ileride tarihçilerimiz aziz milletin ortaya koymuş olduğu bu özgürlük ve demokrasi mücadelesini insanlık tarihinde de bir dönüm noktası olarak da anacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cemal Altan ise konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'deki diğer darbe ve kalkışmalardan yapı, içerik, uygulanış biçimi ve sonuçları bakımından farklılık taşıdığını belirtti. Darbe girişiminin başarısız olmasının nedenleri arasında ilk sırada halkın direnişinin yer aldığını belirten Altan, darbeyi planlayanların halkın tepkisini göz ardı ettiğini, ancak halkın kendi iradesine ve demokrasisine sahip çıktığını ifade ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın bir televizyon kanalına bağlanarak konuşması, halkı sokaklara dökmüş, ardından camilerde selaların okunması ayrı bir etki oluşturmuş ve bütün bu halk direnişi ile birlikte hain darbe de önlenmiştir" dedi.

Kaynak: İHA