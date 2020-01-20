MEÜ’de öğretmenlere uygulamalı bilim eğitimi kursu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu'nun yedincisi, TÜBA-Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 27-31 Ocak tarihleri arasında, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Beş gün sürecek etkinlik, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yürütücüsü ve MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. 27 Ocak Pazartesi günü saat 09.30'da Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan açılış töreninin ardından eğitimler, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında yapılacak. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen, branşları fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya ve tarih olmak üzere 250 öğretmene, öğrenciyle etkin iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirmeleri konularında, başta Mersin Üniversitesi olmak üzere farklı üniversite ve kurumlardan gelen toplam 52 öğretim üyesi tarafından sunulan eğitimle birlikte sertifikaları verilecek.

Etkinliğin kapanış ve sertifika töreni 31 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA