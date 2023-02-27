Mevlan Zeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mevlan Zeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mevlan Zeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mevlan Zeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mevlan Zeka 28 Mayıs 1994 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mevlan Zeka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N11 Sports Management yapmaktadır. Mevlan Zeka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mevlan Zeka'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mevlan Zeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mevlan Zeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mevlan Zeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mevlan Zeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2017 yılında KF Liria

1 Temmuz 2018 yılında KF Feronikeli

1 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

1 Temmuz 2022 yılında SC Gjilani

Mevlan Zeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mevlan Zeka şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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