Mevlana 745’nci yılında ‘Şeb-i Arus’ ile anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hak'ka Vuslatı'nın 745'nci yılı nedeniyle düzenlenen "Şeb-i Arus Töreni'nde Antalyalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Konyalılar Derneği işbirliği ile Hz. Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin Hakk'a Vuslatı'nın 745'nci yılı nedeniyle "Şeb-i Arus Sema Töreni" düzenlendi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre ve çok sayıda davetli katıldı.

Semazenler büyüledi

Başlarındaki "Sikke"nin mezar taşlarını, üzerlerindeki "Hırka"nın mezarlarını ve beyaz "Tennure"lerinin ise kefenlerini temsil ettiği Semazenler, gerçekleştirdikleri "Sema Töreni" ile tüm salonu büyüledi. Manevi hisselerin zirveye çıktığı gösteride, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğunun da ilahi ve kasideler seslendirdi.

Sevgi ve saygıyla anıyoruz

Sema Töreni'nin ardından Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, Başkan Menderes Türel ve diğer kurum temsilcilerine etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulundukları için plaket takdim etti. Başkan Türel, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü Mevlana Celaleddin Rumi'yi, sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Kaynak: İHA