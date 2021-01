Mevlana Değişim Programı'na Türkiye’de Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan bütün örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. İşte şartlar, anlaşmalı okullar ve burs miktarı...

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Mevlana Değişim Programı, Türkiye'deki üniversite ile yurtdışında eğitim veren üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Ancak Erasmus programına dahil ülkeler kapsam dışı bırakılmıştır.

MEVLANA SÜRESİ NE KADAR?

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler, en az 1 en fazla 2 yarıyıl Mevlana programından yararlanabilir. (Öğrenim yaşamlarında bir kez burslu olmak üzere)

Öğretim elemanları ise, her akademik yılda bir kez olmak üzere, en az 1 hafta (haftada en az 6 saat), en fazla 3 ay süreyle ders vermek üzere programa katılabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

MEVLANA YAPABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

- %50 Yabancı Dil Puanı + %50 Not Ortalaması gerekiyor.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine mevlana.yok.gov.tr internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

MEVLANA BURSU NE KADAR?

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrenim için gidilen ülkenin ekonomik hayat standartlarına göre farklılaşmaktadır. Burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı “Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun” uyarınca lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının 3 katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir.

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÜLKELERİ

Mevlana Değişim Programı ile gidilebilecek ülkelere öğrencisi olduğun ya da görev yaptığın yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerinden,

mevlana.yok.gov.tr internet adresinden, Ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Akademik Değişim Programları Birimi’nden programla ilgili bilgi, belge ya da gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz.