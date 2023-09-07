Mevlana vefatının 750. yıldönümünde taş mescitte anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750'nci yıldönümünde Anadolu'nun ilk Darülhadisi Taşmescit'te "Hz. Mevlana'yı Anma Gecesi" düzenledi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750'nci yıldönümünde Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından "Hz. Mevlana'yı Anma Gecesi" düzenlendi. Anadolu'nun ilk Darülhadisi Taşmescit'te bulunan Çankırı Mevlevihanesi'nde, ÇAKÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen programda, Konya Büyükşehir Belediyesi semazen ekibi tarafından Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayini Şerif-i okundu.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayini Şerif-i icrası sonrası Semazenbaşı Muhammed Ali Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'ye gönderilen Sema Kavuğunu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi'ye takdim etti. Böylesine önemli bir gecede önemli bir mekânda Konya Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf ve Semazen ekibini misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, güzel icraları için ekibe teşekkür etti ve plaket takdimi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Konuşmalarında Rektör Çiftçi'ye teşekkür eden Semazenbaşı Muhammed Ali Şahin, "Hz Mevlana'nın 750. vuslat yıldönümünde bugün Çankırı'dayız. Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde manevi ruhu yüksek bir mekan olan Anadolu'nun ilk Darülhadisi içerisinde bulunan Çankırı Mevlevihanesi'nde Hz. Mevlana'yı anma gecesinde Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayini Şerif-i icra ettik. Hz. Mevlana'yı minnetle rahmetle anıyor ve ev sahipliği için Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi nezdinde tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, Genel Sekreter V. Sadık Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)