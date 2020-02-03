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Mevlana'nın sabır ile ilgili sözleri!

Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Mevlana'nın sabırla ilgili en güzel sözlerini sizin için derledik.
03 Şubat 2020 Pazartesi 12:28

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