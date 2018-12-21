Kredi ve Yurtlar Kurumu Pîr-i Sâmi Konferans Salonu'nda "Mevlana'yı Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin konuşmacı olarak katıldı.

Hz. Mevlânâ'nın 745. Vuslat Yıldönümü münasebetiyle bir konferans veren müftü Çetin gençlere bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulundu. Gençlerin bu vesile ile Mevlânâ Hz.lerini doğru anlamak gerektiğini, sahih kaynaklardan yararlanmak suretiyle onun yaşantısını iyi öğrenmelerinin lüzumunu, bu vesile ile yeni Mevlânâ'ların, Şems'lerin yetişmesi için gayret göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Mevlana'nın yolunun Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yolu olduğunu, kendisi de zaten "Ben yaşadığım sürece Kur'an'ın kölesiyim, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kim benden bunun dışında bir şey naklederse, ben o sözden de o sözü söyleyenden de şikâyetçiyim" dediğini anlattı. "Dolayısıyla Hazreti Mevlana, Kur'an'ın dışında bir şey söylememiş ve yapmamıştır" diyerek sözlerini tamamladı.

Pîr-i Sâmi Yurdunda gerçekleşen programa İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, KYK Yurt Müdürü Savaş Polat, KYK Manevi Rehberleri ve öğrenciler katıldı.

Programın sonunda, Müftülük İlahi Ekibi ilahi ve kasideleriyle destek verdiler. Yapılan ikramlarla program sona erdi.

Kaynak: İHA