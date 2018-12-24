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Mevlana'yı anma konseri düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunca Mevlana'yı anma konseri düzenlenecek.Topluluk Müdürü Fadıl Atik, yaptığı yazılı açıklamada,...

Mevlana'yı anma konseri düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunca Mevlana'yı anma konseri düzenlenecek.

Topluluk Müdürü Fadıl Atik, yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Mevlana'yı anma konserinin 26 Aralı'ta Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.

Atik, solist Bora Uymaz'ın vereceği konserin saat 20.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.


Kaynak: AA

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