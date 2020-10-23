Mevlid Kandili fazileti nedir? Mevlid Kandili önemi nedir?
Tüm Müslüman alemini ilgilendiren Mevlid Kandili, bu yıl 28 Ekim'e denk geliyor. Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili ile ilgili birçok soru soruluyor. Bu sorulardan birisi de Mevlid Kandili fazileti nedir? Detaylar haberimizde...
Mevlid Kandili fazileti nedir? sorusu Müslüman tarafından Mevlid Kandili'nin yaklaştığı günlerde sorulan sorulardan birisi haline geldi. Tüm İslam alemini ilgilendiren Mevlid Kandili hakkında aradığınız tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu yıl, 28 Ekim Çarşamba gününe denk gelen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Birçok Müslüman'ın özenle ibadet ettiği bu gecede edilen duaların ve yapılan ibadetlerin sevabının daha fazla söylenir. Peki, Mevlid Kandili fazileti nedir? Mevlid Kandili önemi nedir? Detaylar haberimizde...
MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ
Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, İslam aleminde her yıl dualar ve ibadetler yaparak geçirilir. Bu kutlu gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların öneminin çok daha fazla olduğu bilinir. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.
2020 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ
Regaip Kandili: 27 Şubat 2020
Miraç Kandili: 21 Mart 2020
Berat Kandili: 7 Nisan 2020
Mevlid Kandili: 28 Ekim 2020
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
- Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
- Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.
- Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
- Bu gece nur inmiş kalplere bir gül verilmiş tüm sevenlere işte bu sevenlerin duası semalarda buluşmüş bu gece dualarda buluşalım. Hayırlı Kandiller.
- Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
- Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.
- Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.
- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu oldugumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
- Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
- Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
- Kandil gecesinin kıymeti çoktur. Kur'an'dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana oktur. Kandil kıymetlidir, gafletten uyanmamız dileğiyle…
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
- Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle... -"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. -Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..