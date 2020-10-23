Mevlid Kandili fazileti nedir? sorusu Müslüman tarafından Mevlid Kandili'nin yaklaştığı günlerde sorulan sorulardan birisi haline geldi. Tüm İslam alemini ilgilendiren Mevlid Kandili hakkında aradığınız tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu yıl, 28 Ekim Çarşamba gününe denk gelen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Birçok Müslüman'ın özenle ibadet ettiği bu gecede edilen duaların ve yapılan ibadetlerin sevabının daha fazla söylenir. Peki, Mevlid Kandili fazileti nedir? Mevlid Kandili önemi nedir? Detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, İslam aleminde her yıl dualar ve ibadetler yaparak geçirilir. Bu kutlu gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların öneminin çok daha fazla olduğu bilinir. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

2020 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

Regaip Kandili: 27 Şubat 2020

Miraç Kandili: 21 Mart 2020

Berat Kandili: 7 Nisan 2020

Mevlid Kandili: 28 Ekim 2020

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI