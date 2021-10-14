Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid Kandiline sayılı günler kalmasıyla kandil hakkında merak edilen konular arasında, Mevlid Kandili kutlamak doğru mu? Mevlid Kandilinde günahlar affolur mu? yer aldı.

İşte, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan mevlid kandili hakkında merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ KUTLAMAK DOĞRU MU?

Hz. Muhammed, miladi 571 yılı nisan ayının 20. gününe rastlayan Rebiulevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de Daru’t-Tebâbia denilen evde doğmuştur. O dönem İnsanların her türlü değer ölçülerini yitirdiği, Allah’a giden yoldan uzaklaştığı, ahlakın bozulduğu söyleniyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına yapılan kötü muameleler bunları destekler nitelikteydi. Hz.Muhammedin böyle bir zamanda dünyaya gelmesi insanlık için yeni bir devrin başlaması olarak nitelendirildi. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de ayet vardır. Âl-i İmrân Suresi, ayet 164 :

“İçlerinden kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur.”

Bu yüzden müslümanlar tarafından bu geceye büyük ilgi gösterilir. Peygamberi anmak ve günahların affı için ibadetler yapılır, yoksulları ve kimsesiz çocuklar sevindirilir.

MEVLİD KANDİLİNDE GÜNAHLAR AFFOLUR MU?

Kandiller; öze dönüşün, yaratana yönelişin, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, yanıltıcı arzu ve isteklerden uzaklaşmanın imkânlarını sunan bir zaman olarak nitelendirilmiştir. Mevlid Kandili Hz. Peygamberin doğumunun kutlandığı, onun insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerler ile yaşamın güzelleşeceği bir gün olarak görülüyor. Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.