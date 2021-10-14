Dinimizde faziletleriyle önemli yeri olan Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili pazar gününde cami minarelerinin aydınlatacak. Dinimizce özel olan bu günü ibadet ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Bizler de haberimizde "Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet? Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu?" Haberimizde soru başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET? MEVLİD KANDİLİNDE TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç tutmak müslümanlar için yılın her gününde ve herhangi bir ayında huzur anlamına geliyor. Sağlık açısından da öenmli bir yere sahip olan oruç ibadeti yalnızca ramazanda tutulmuyor. Kandil gibi, özel dini aylar gibi dönemlerde de oruç ibadetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Vücudun ve midenin dinlendiği kadar, zihinleri ve kalpleri de dinlendiren oruç ibadetinin faydaları ise saymakla bitmiyor. İnanlar için ise bu ibadetin sevabı yetmiş farz işlemiş gibi sevap sayılır.

Mevlid kandilinde oruç tutmak isteyenler 17 Ekim 2021 Pazar günü oruç ibadetlerini yerine getirebilirler.

Dinen herhangi bir sakınca görülmeyen bu davranış; Allah katında sevabı ve takdiri hak eden bir ibadet olarak görülür. Ayrıca dini kaynaklarda bu geceye özel oruç tutulmasına dair bilgiler yer almamaktadır.

Peygamber Efendimiz’in doğuş gününde oruç tutarsanız ve çevrenizde olan kişilere de oruç tutturursanız alacağınız sevap çok fazladır.

Mevlid kandili gününde oruç tutmak, bolca dua etmek ve Hz. Peygamber’in hayatını okumak önerilir.

Mevlid kandilinde oruç tutmamak isteyenler de olabilir. Bu görüş için dini kaynaklarda şöyle bir ifade yer alıyor:

“Peygamber Efendimiz’in doğduğu gün bayramdır. Müslüman alemi bu bayram gününde sevdikleriyle bir arada olup sohbetlerde bulunur ve Peygamberimiz’i anarsa alacağı sevap artar.”

Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed’i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET?

Diyanetin kandillerde oruç tutulup tutulmayacağına dair verdiği yanıtta "Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir." ifadeleri yer alıyor.