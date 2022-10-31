1993 yılında Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçıların evlerine saldırması sonucu 5 aile ferdini kaybettikten sonra tanınan ve Bilge Ana olarak anılan Mevlüde Genç'in dün hayatını kaybetmesi sonrası "Mevlüde Genç kimdir? Ne zaman öldü, neden öldü? Mevlüde Genç biyografisi..." soruları araştırıldı. İşte merak edilenler..

MEVLÜDE GENÇ KİMDİR?

Mevlüde Genç 1943 yılında Amasya'da dünyaya geldi. 1975 yılında ise ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti.

29 Mayıs 1993'te, Solingen'in Mitte kasabasında ailesiyle yaşadığı ev ırkçılar tarafında kundaklandı.

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O zaman büyük ses getiren kundaklama olayında Mevlüde Genç'in ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Evde bulunan 5 yaşındaki Saime Genç, 18 yaşındaki Hatice Genç , 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk ve 28 yaşındaki Gürsün İnce hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasında tüm Dünya'da bir simge haline gelen Mevlüde Genç'in hayatı hakkında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Bilge Ana- Mevlüde Genç belgesi çekildi.

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MEVLÜDE GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Oğlu Kamil Genç, annesinin sabaha karşı fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını, hastaneye gittikten kısa bir süre sonra ise 80 yaşında vefat ettiği bilgisini verdi.

Genç'in cenazesi Salı günü Solingen'de yapılacak olan cenaze töreninin ardından memleketi Amasya'ya getirilerek defnedilecek.