Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefini açıkladı! Kabus sona mı eriyor? "Bir araya getirmek istiyor!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'tan geldiğini ve daha sonra suikaste kurban giden Japonya'nın eski Başbakanı Abe Shinzo'nun devlet cenaze törenine katılmak için Japonya'ya gideceğini belirterek şunları kaydetti;

"New York'ta çok yoğun bir programımız oldu. Bu yoğunluk içinde odak noktası Türkiye idi. Özellikle son yıllarda barış için ve gıda-enerji krizinin çözümü için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sarf ettiğimiz çabalarımız tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ayrıca odak noktası New York'taki Türkevi'ydi. Vatandaşlarımız San Diego'da da "Türk evi" açmışlar, onları tebrik ediyoruz, her türlü desteği vereceğiz. Ama New York´taki Türkevi, görenleriniz olmuştur hem mimarisiyle hem de fonksiyonuyla gurur verici bir eseri geçen sene açmıştık. Bu sene çok yoğun toplantılar ve etkinlikler düzenledik. Hatta yıl içinde farklı ülkelerin temsilcilikleri, hatta NATO Parlamenter asamblesi bile toplantılarını Türkevi'nde gerçekleştirdi. O kadar yoğunluk vardı ki birçok insan Türkevi'ni Birleşmiş Milletleri'n ek binası olarak düşünmüş."

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Buluşmada birçok vatandaşla tanıştığını belirten Çavuşoğlu "Burada yine Ermeni ve Musevi vatandaşlarımız var. Bugün Şabat, ona rağmen bugün bizlerle beraber olmak için gelen Musevi kardeşlerimize ve tabi Ermeni vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca aramızda Ahıska Türkleri de var. Ahıska Türkleri biliyorsunuz 2007´li yıllarda Rusya´nın Krasnodar bölgesinden ABD´ye gelip tüm Amerika´ya yayılan kardeşlerimiz. Geçmişte çok sürgün oldular, zulüm çektiler, acılar oldu. Bu sürgün zamanında açlıktan, hastalıktan hayatını kaybeden oldu."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFİ

"Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek. Bunun için de siyasi sürece dönülmesi adına güven arttırıcı adımlar da atılması gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Sizler de takip etmişsinizdir. Şu anda 5 tane Ukraynalı Azov tugayının komutanı Türkiye´ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi, ama bunun devamı da olacak, çaba sarf ediyoruz. Zaporijya´da nükleer santral var, Çernobil´den çok daha büyük olan bir santral. Bir risk oluştu hemen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Rusları İstanbul´da bir araya getirdik. Daha sonra IAEA´nın uzmanlarını Zaporijya´ya gönderdik. Şu anda teknik düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor."

"Bizim için bu dış politikanın önceliklerini takip ederken, benim de çok önem verdiğim, diğer bir önemli önceliğimiz yurtdışında yaşayan siz vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akraba topluluklarımıza destek vermek, yalnız bırakmamak. Sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırmak."