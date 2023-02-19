Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken bir araya geldi! Helikopterle deprem bölgesinde incelemede bulundular!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ayrıca yardım kampanyaları düzenleyen Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mevlüt Çavuoğlu helikopter ile Hatay' da incelemelerde bulundular.

BAKANLAR HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEMELRDE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda karşıladı. Daha sonra iki bakan TSK'ya ait helikopter ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

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BLİNKEN,"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından paylaşım yaptılar. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında; “Dayanışma ziyareti için Türkiye’ye gelen ABD’li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk” belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, “Türkiye’deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir” ifade etti.