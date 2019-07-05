Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri arasında kritik görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması'na ilişkin telefonda görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması"nı konuştu. Çavuşoğlu, dün TRT Haber'de katıldığı programda BM Genel Sekreteri Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti. Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti. Etiketler : birleşmiş milletler, Antonio Guterres



