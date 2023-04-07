Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi! Lavrov "ABD tek taraflı olarak yeni bir Dünya düzeni kurmaya çalışıyor" dedi!

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Görüşmeler sonrası basın açıklaması yapan iki bakan Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

İki Başkanın konuşmalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bölgesel konuları ele aldık. Ukrayna konusu ağırlıklı bir konuydu. Savaşın bir an önce müzakereler ile sona erdirilmesi gerektiğini belirttik ve Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrarladık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu dünya krizinin özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunu azaltmak adıma önem tarz ediyor.' dedi.

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ENERJİ KONUSU ELE ANLINDI

Görüşmede Suriye konusu hakkında da konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu. "Bir toplantıda her konunun halledilemeyeceğinin farkındayız. Gerçekçiyiz. Diyaloğun devam etmesi gerekiyor" dedi.

"Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" diyen Çavuşoğlu, "Akkuyu Nükleer Santrali dahil olmak üzere enerji konularını da ele aldık.'" ifadesini kullandı. Rus bakan 'Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulması ile ilgili bir karar aldılar. Bu karar kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk' dedi.

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RUS TURİST TALEBİ

Çavuşoğlu, Lavrov ile olan görüşmesinde , 'Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz' ifadelerinde bulundu.

"ABD HERKESE KENDİ TAVRINI EMPOZE EDİYOR"

Lavrov, "Herkesin ABD'nin çıkarlarına uymasını bekliyorlar. Kiev'den ve Washington'dan yapılan açıklamalar var. Görüşme masasına oturmaya karşı çıkıyorlar. Biz bunun dürüst olmayan bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Biz hiç bir zaman görüşmelerden kaçmadık. Bu görüşmeler ancak haklı çıkarlarımız ve hassasiyetlerimiz dikkate alındığında yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

Batı'nın hedefinin Rusya'dan sonra Çin olduğunu belirten Lavrov, 'ABD herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir Dünya düzeni kurmaya çalışıyor. BM kararlarını Batı açıkça ihlal ediyor' dedi.