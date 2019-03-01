Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü IHAAW165235-SIY/28-02-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı.

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