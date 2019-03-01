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Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

IHAAW165235-SIY/28-02-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

IHAAW165235-SIY/28-02-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı. 28.02.2019 16:52:35 TSI NNNN


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