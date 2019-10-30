Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımı içeren tasarılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesi) Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." dedi. Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.