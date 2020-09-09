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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrika'ya ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrika'ya ziyaret. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Eylül tarihleri arasında Mali, Gine Bissau ve Senegal'i ziyaret edecek.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrika'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Eylül tarihleri arasında Mali, Gine Bissau ve Senegal'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri, Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS/CEDAO) ve Afrika Birliği temsilcileri ile siyasi geçiş süreci, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun 10-11 Eylül tarihlerinde Gine Bissau ve Senegal'e gerçekleştireceği ziyaretler ise Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaretler olacak. Ziyaretlerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni işbirliği imkanlarının ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.



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