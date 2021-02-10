Mevlüt Dudu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Eski CHP Milletvekili Mevlüt Dudu hayatı

Muharrem İnce tarafından çalışmalarına bir süre önce başlanan 'Memleket Partisi' birçok CHPli ismin durağı haline geldi. Ana muhalefet partisinin arkası kesilmeyen istifa haberlerine bir yenisi de eski milletvekili Mevlüt Dudu'dan geldi. İnce'nin kuracağı partiye katılmak için istifa ettiği düşünülen Dudu için internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla araştırdığı Mevlüt Dudu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte Eski CHP Milletvekili Mevlüt Dudu hayatı...

MEVLÜT DUDU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

4 Nisan 1966'da Hatay Dörtyol'da doğan 54 yaşındaki Mevlüt Dudu'nun baba adı Ahmet Ercan, anne adı Sıdıka Cavidan'dır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlamasının ardından serbest avukatlık yaptı.

CHP Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurultay Delegeliği ve Belediye Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi.

KİT Komisyonu Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Dudu, evlidir.

10 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Dudu, e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği istifasının ardından Muharrem İnce tarafından başlatılan Memleket Hareketi'ne katıldı.