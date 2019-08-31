Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Mevlüt Erdinç de takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe yarın saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacak.

Kaynak: İHA