Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı.
Fenerbhaçe Kulübü, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı.
Sarı-lacivertli takım transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
Kaynak: İHA
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