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Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı.

Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de

Fenerbhaçe Kulübü, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı.

Sarı-lacivertli takım transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kaynak: İHA

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