Mevlüt Uysal, Büyükçekmece İlçe Teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildiği Büyükçekmece'de ilçe teşkilatı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan büyük bir törenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal'ı da Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak belirledi. Başkan Uysal da bugün AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı.

"Siyaset takım işidir"

Büyükçekmece AK Parti İlçe Teşkilatı'nın önünde İlçe Başkanı Murat Çelik, diğer teşkilat üyeleri ve vatandaşlar tarafından Mevlüt Uysal büyük bir coşkuyla karşılandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Uysal, "Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset takım işidir. Bunun as oyuncuları da partinin teşkilatıdır. Takım oyunu güzel olursa netice alınır" dedi.

"Her kesim ile görüşüp istişare yaparak karar almalıyız"

Başkan Uysal, Büyükçekmece'de AK Parti'nin Türkiye'deki birçok ilçeden daha çok oy aldığını ve vatandaşların AK Partili bir belediye istediğini vurguladı. Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükçekmece halkı AK Parti'ye belediyeyi vermek için o kadar çok gayret sarf ediyor ki, ama bizim bazı eksikliklerimizden dolayı bugüne kadar gerçekleşemedi. Eğer iyi tahlil yaparsak doğru teşhis koyarsak neticeyi güzel alırız. Her konuyu ayrı ayrı konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Akıl akıldan üstündür. Her kesim ile görüşüp istişare yaparak karar almalıyız. Bunu yaparsak ben inanıyorum ki, Büyükçekmece'nin kaderini değiştiririz inşallah. Çünkü burada AK Parti'ye Türkiye'deki pek çok ilçeden daha çok oy verilmiş. O zaman bize görev düşüyor. Daha çok çalışıp daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor. Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset takım işidir. Bunun as oyuncuları da partinin teşkilatıdır. Takım oyunu güzel olursa netice alınır. Muhakkak takım oyununda yönetici kadar kadrodakilerin büyük etkisi vardır. Hep birlikte Büyükçekmece'yi hizmet belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah."

"Ben inanıyorum ki AK Parti Büyükçekmece'de yüzde 50'nin üzerinde farkla seçimi kazanacaktır"

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne üç ay gibi kısa bir süre kaldığını, ev ev, kapı kapı gezilerek her seçmene ulaşılması gerektiğini vurgulayan Başkan Uysal, "İnsanlara, Büyükçekmece'nin AK Partili olmadığında neler kaybettirdiğini anlatabilmemiz lazım. Büyükçekmece'de de halkımız bize yüzde 45 oy veriyor ama neden birinci parti burada olamıyoruz, diye düşünmeli ve bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Daha çok kişiye ulaşmalı ve bu kişileri oy vermeye ikna etmeliyiz. Eğer bu işi yapıyorsak, emek veriyorsak neticesini de güzel sonuçlandırmak için çalışmamız gerekiyor. Aslında bu çok çok zor değil; herkes birbirine "yanlış yapma" diyebilmeli. Doğruda destek olmalı. Vatandaşımıza anlattıklarımıza önce kendimiz inanacağız sonra da bu inandıklarımızı vatandaşımıza anlatacağız. Ben inanıyorum ki bu şekilde çalışarak Büyükçekmece'de AK Parti yüzde 50'nin üzerinde bir farkla seçimi kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA