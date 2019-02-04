Mevlüt Uysal: Büyükçekmece İstanbul’un en güzel ilçesi olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Burada şehircilik adına yapılması gerekenler yapıldığı zaman Büyükçekmece çok güzel olacak. O zaman Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçesi olacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Mevlüt Uysal, ilk olarak ilçede yaşayan vatandaşlarla buluştu. Daha sonra Başkan Uysal, seçim irtibat bürolarının açılışını yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NE YAPILACAK ONU KONUŞMAMIZ GEREK"

Büyükçekmece'de mahalleleri gezerken vatandaşlar ile konuştuğu konular hakkında da açıklamalar yapan Başkan Mevlüt Uysal, "Ailecek gidilecek güzel yerler yok" diyorlar. Aslında bu ilçeden burada oturanlar değil, bütün İstanbulluların gelebileceği alanlar oluşabilir. Çekmece Gölü'nün etrafı ve o deniz sahili boydan boya… Burada şehircilik adına yapılması gerekenler yapıldığı zaman Büyükçekmece çok güzel olacak. O zaman Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçesi olacak" diye konuştu.

'Büyükçekmece'de güzel şeyler yapılacak ve Büyükçekmece halkı kazanacak" diyerek sözlerine devam eden Mevlüt Uysal, "Geçmişte Başakşehir'de de belediye başkanı olmadan önce yapacağımız projeleri anlattıktan sonra, "Sakın yerlerinizi satmayın çok değerlenecek" demiştim. Orada da aynı şeyleri söyledim. Sizler kazanacaksınız, burada oturanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

YAŞLI NİNE CUMHURBAŞKANINI GÖRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYOR

Hürriyet Mahallesi'ndeki ikinci seçim irtibat bürosunun açılışından sonra başka bir programa geçmek üzere seçim irtibat bürosundan ayrılan Uysal bir vatandaşın çay davetine iştirak etti. Pencereden Başkan Uysal'ı gören Neriman Polat, "Başkanım buyurun bir çayımızı için" dedi. Başkan Uysal da Polat'ı kırmayarak evine gitti. 90 yaşının üzerinde annesi ile yaşayan Neriman Polat, annesi Emine hanımın Demans hastası olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı görmeden ölmek istemediğini defalarca kendisine söylediğini ifade etti.

DHA