Mevlüt Uysal: Büyükçekmeceliler, İstanbul’da yaşadığını fark edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Büyükçekmece'de alt yapı yok yani belediye hizmeti yok. Artık 31 Mart'ta halk bize görev verirse Büyükçekmece, İstanbul'da yaşadığını fark edecek" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'den Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mevlüt Uysal, seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Mimaroba'da kadınlarla kahvaltıda buluşan Başkan Uysal, ardından esnafları ve bir hazır giyim firmasını ziyaret etti. Buradan da Celaliye Mahallesi'nde yine esnaf ziyaretlerinde bulunan Mevlüt Uysal'ın vatandaşlarla tek tek ilgilendiği gözlendi.

"ALT YAPI YOK YANİ BELEDİYE HİZMETİ YOK"

2009 ve 2014'te AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimi az bir farkla hatırlatan Mevlüt Uysal, "Ben Büyükçekmece'ye gelinceye kadar buradaki hizmet eksikliğinin bu kadar olabileceğini tahmin etmiyordum. Ben şu anda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yapıyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'de orada başkan yardımcısı. Orada birlikte mesai arkadaşlığı yaptığım biri. Orada birlikte mesai arkadaşı olduğumuz bir belediye başkanının mahallelerde bu kadar hizmeti aksattığını hiç tahmin etmiyordum. 29 Aralık'ta adaylığım ilan edildi o günden sonra mahalleleri gezmeye başladım. Türkoba, Tepecik ve Celaliye mahallelerini gördüm ve buralarda hiçbir hizmet yok. Alt yapı yok yani kısacası belediye hizmeti yok. Artık Büyükçekmece İstanbul'da yaşadığını fark edecek" ifadelerini kullandı.

"MİLLET ÇAMURDA YÜRÜMESİN"

Başkan Uysal, Büyükçekmece'nin İstanbul'un en güzel ilçesi olduğunu sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da coğrafi olarak Büyükçekmece'den daha güzel bir ilçe yok. Ancak böyle güzel bir yerde hizmet olmayınca maalesef halk da zor durumda. Biz Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız. Başakşehir'e başkan olmadan önce de bunları söylemiştik ve şimdi Başakşehir İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri oldu. Başakşehir'de eskiden taş ocağı olan, çukurları olan bir yer dolduruldu ve şu an en güzel Millet Bahçeleri'nden bir tanesi oldu orada."

Başkan Uysal, seçimden sonra yapılması gereken acil planlarının olduğunu dile getirerek, "31 Mart'ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse, 1 Nisan günü hemen ilk hedefimiz yağmur yağdığı zaman millet çamurda yürümesin diyeceğiz ve çamurdan kurtaracağız milleti. Mahallerde çocuk alanları ve bilgi evleri yapacağız" dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sokak hayvanları ile alakalı gelen bir soruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan hayvan barınaklarını ve mobil klinik hizmeti veren VetBüs örneğini göstererek, Büyükçekmece'de de bu anlamda en güzel çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

DHA