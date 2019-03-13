Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi. Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de yeni ulaşım akslarının müjdesini vererek, "Güzelşehir'den yola çıkan bir vatandaşımız, 3'üncü Havalimanı'na Florya'dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı ulaşacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de yaşayan Konyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Konyalı vatandaşlara hitap eden Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de gerçekleştireceği projeleri anlatarak, seçildiği takdirde Büyükçekmece'yi 10 yıl içerisinde İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağını söyledi.

İSTANBUL'UN NERELERİNDE BÖYLE YERLER VARDIR

Büyükçekme'de hizmet eksikliklerine değinen Başkan Mevlüt Uysal,"Burada hakikaten ciddi eksiklikler var. Ben buraya gelinceye kadar Büyükçekmece'de bu kadar hizmet eksikliği olabileceğini tahmin etmiyordum. Sayın Belediye Başkanımızla Marmara Belediyeler Birliği'nde birlikte çalışıyoruz. Ben Marmara Belediyeler Birliği Başkanıyım o da Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı. Ben bir toplantıda, "kendileri benim yardımcım" demiştim o bu lafıma çok alınmış. Nihayetinde ben başkanım o da başkan yardımcısı. Kendisiyle Marmara Belediyeler Birliği'ndeki ikili diyaloglarımızda gayet iyiydi. Ben Hasan Bey'i diğer CHP'li belediyelerden daha farklı, hizmette ayrım yapmayan ve hizmet konusunda hassas birisi olarak hayal ederdim. Büyükçekmece'yi gezmeye başladığımda Türkoba Mahallesi'ni görünce, "İstanbul'da böyle bir mahalle mi var dedim?" Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşündüm, "İstanbul'un nerelerinde böyle yerler vardır?" Evet bir yer daha var orası da Avcılar Yeşilkent. Başkada bir yer yoktur herhalde" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE, 10 YIL İÇERİSİNDE İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ OLACAK

Büyükçekmece'nin ulaşım sorunlarının çözülebilmesi için yeni yol güzergâhlarının yapılması gerektiğini belirten Uysal, "Büyükçekmece'de metronun, metrobüsün yapıldığını düşünürsek, direk merkeze, 3'üncü köprüye ve 3'üncü havalimanına ulaşım akslarının yapıldığını düşündüğümüzde Güzelşehir'den yola çıkan bir vatandaşımız, 3'üncü Havalimanı'na Florya'dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı vardığında, buralar Florya'dan daha değerli hale gelir. Bu hizmetleri Büyükçekmece'mize yaptığımızda önümüzde ki 10 yıl içerisinde İstanbul'un en güzel ilçesi olur. Biz bunları söylediğimizde, Büyükçekmece'yi Esenyurt'a dönüştürecekler diyorlarmış ama kendi yaptıkları Beylikdüzü'ne bir şey demiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız "yatay mimari" diyor. Yatay mimari beş kattan fazla olmamalı diyor. O zaman yatay mimariden taviz verirsek hesabını bizden sorar. İnşallah, İstanbul'un en güzel yatay mimari örneği Büyükçekmece olacak" ifadelerini kullandı.

HİZMET EKSİKLİKLERİ ÇOK FAZLA

Büyükçekmece'de hizmette yapılan ayrımlara vurgu yapan Uysal, "Büyükçekmece'de, E-5'ten alt tarafa ve yukarı tarafa baktığımızda, yukarı taraf Tepecik ile Muratçeşme bölgesine hizmet gelmemiş ama diğer taraflarda çok perişan. Emlak Konut zamanında her şeyi yapmış ama yağmursuyu kanalı yapmadığı için, her yağmurda kanalizasyonlar taşıyor. Hizmet eksiklikleri çok fazla. Beş yıl içerisinde, 25 yıldır aksayan hizmetleri tamamlamamız gerekli. Cumhurbaşkanımızın, Büyükçekmece'deki mitingde dediği gibi aksayan 25 yıllık hizmet için Büyükşehir'den ve bakanlıklardan istediğimizi talep edebileceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

DHA