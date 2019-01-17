Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "31 Mart akşamı Büyükçekmece Belediyesi Ak Parti'ye geçecek" ifadelerini kullanarak "Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de bir otelde düzenlenen "Vefa Buluşması" na katıldı.Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uysal'aAK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetimi ve Büyükçekmecelilerde eşlik etti.

Programda bir konuşma yapan Uysal, "31 Mart akşamı Büyükçekmece Belediyesi Ak Parti'ye geçecekve Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" dedi.

"31 MART SEÇİM GÜNÜ EN AZ 10 PUAN FARK ATMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde neticeyi değiştirerek Büyükçekmece Belediyesi'ni alacaklarını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Gelin hep beraber şu anda görevde olan yeni teşkilatımız ve geçmişte görev alan sizler, şu anın enerjisi, geçmişin tecrübesi birleştirip 31 Mart akşamı bu son değişikliği yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana Büyükçekmece'de git ve orada neticeyi değiştir diyorsa iki sebebi var. Birincisi şahsıma güveni var ama ondan daha fazla sizlere güveni var. "Bugüne kadar iyi çalıştılar, sende git ki neticeyi al" dedi. İnşallah diyoruz ki 31 Mart" da bu neticeyi değiştireceğiz. Bu vatandaş Büyükçekmece halkı bu kadar destek verdi ve kazanamadıysa kusur bizde diyeceğiz. 3 dönem geciktik diyeceğiz. Bu üç dönemde yapamadıklarımızı da bir dönemde yapacağız. Buna mecburuz. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bunu yaparken 31 Mart seçim günü de en az 10 puan fark atmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ OLACAK"

Başkan Uysal, "Bizim bir kuralımız var. Bir şey yaparken belediyedeki arkadaşlarımıza da şunu söylüyordum. Arkadaşlar bir şey yaparken dünyadaki en iyisini yapmayı hedef koyun. Olmazsa Türkiye'deki yapılanın en iyisini yapmayı hedef koyun. Yine olmazsa İstanbul'da yapılanın en iyisini hedef koyun. Bu hedefleri koyduktan sonra en iyisi olmazsa bile ilk üçte olur. Hedefimizde Büyükçekmece'de 31 Mart akşamı inşallah halk bize o sorumluluğu yükleyecek ve Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" dedi.

"TANITIM LEVHALARINI YIKTIK ÇÜNKÜ BURASI İSTANBUL"

Uysal konuşmasında ayrıca tanıtım tabelalarına ilişkin ise, "Diyorlar ki Büyükçekmece'ye Büyükmece ile ilgili bir tanıtım levhası diktik. Büyükşehrin zabıtaları geldi, yıktı. Evet yıktık, onu da yaptırmayacağız. Hiç E-5'ten gelirken Bakırköy'e, Avcılar'a, Beylikdüzü'ne Hoşgeldiniz" diye bir şey var mı? Burası İstanbul. Tekirdağ'a Hoşgeldiniz der gibi, İstanbul sınırını belirler gibi oraya bir levha dikmek hoş bir şey mi?" sözlerini kullandı.

DHA