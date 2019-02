Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı’nın en iyi neticesi Büyükçekmece olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece MHP İlçe Teşkilatı ile buluşmasında, "Cumhur İttifakı'nın en iyi neticesi Büyükçekmece olacak" dedi.

Büyükçekmece'de seçim hazırlıklarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah saatlerinde Büyükçekmece MHP İlçe Teşkilatı ile kahvaltıda buluştu. Toplantıya MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, MHP İl Başkanı Birol Gür ile ilçe başkanı Erdem Aydın ve partililer katıldı.

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş Cumhur İttifakı'nın oluşum süreci değinerek, "Bir 15 Temmuz yaşanmış. Ardından 7 Ağustos ruhu ile devam etmiş. 16 Nisan'da taçlanmış, 24 Haziran'daki sonuçla zafere ulaşmış ve inşallah 31 Mart'ta da aynı zaferle de sonuçlanacaktır" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN EN İYİ NETİCESİ OLACAK"

Büyükçekmece'de Cumhur ittifakı'nı en iyi şekilde uygulamak ve neticesini görmek adına imkanlarının olduğunu ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

"Büyükçekmece'de müthiş bir fırsat var. Bu fırsat Cumhur İttifakı yapılırken asıl amaç neydi; MHP'de olan bir belediyenin MHP'de kalması, AK Parti'de olan bir belediyenin AK Parti'de kalmasını temin değil, iki partide olmayan bir belediyenin kazanılmasıydı. O zaman Büyükçekmece'de baktığımız zaman MHP'de olan bir belediye değil, AK Parti'de olan bir belediye değil. Cumhur İttifakı'nın en iyi neticesi Büyükçekmece olacak. Türkiye'nin birçok yerinde Cumhur İttifakı olarak öncesinden MHP'den veya AK Parti'den olmayan belediyeler partilere geçmiş olacak. Yani Cumhur İttifakı kazanmış olacak. Ama yine Büyükçekmece'de birfark var. Bu fark Cumhur İttifakı öyle bir fark ki devletin bekası, sadece iki partininin oy toplamı olmayacak ülke adına. Cumhur İttifakı ülkede herkese moral kaynağı ümit kaynağı olacak. Devletin bekası diyorsak devletin geleceği adına endişesi olan her insana bir heyecan kaynağı olacak. Büyükçekmece'de bu ittifakla yapacağımız çalışmayla Türkiye'de her insanın ruhunda muhakkak Milliyetçilik duygusu vardır, vatan sevgisi vardır. Bu ittifak eğer Büyükçekmece'de bizim şuanda MHP ve AK Parti'ye oy vermeyen insanlarda da bu duyguları açığa çıkarabiliyorsa, bu duyguları harekete geçirebiliyorsa inanıyoruz ki bu Türkiye'deki ittifakın kökleşmesinde sağlamlaşmasından ülkenin geleceği adına devam etmesinde çok ciddi katkı sağlayacaktır."

"SEÇİM HEPİMİZ İÇİN BİR FIRSAT"

Bu süreçte herkese ulaşmak gerektiğini belirten Uysal, "Biz inanıyoruz ki şu anda MHP ve Ak Parti'ye oy vermeyen birçok insan da muhakkak ki içinde milliyetçilik duygusu vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeyen insanlarda kafasında ve zihninde milliyetçiliği taşıyor. Bizim görevimizde o düşünceleri açığa çıkarmak. O düşünceleri açığa çıkarmak için bu seçim bir fırsat. Hepimiz adına bir fırsat. Adım adım kapı kapı herkese ulaşalım. Gelin bir an önce Büyükçekmece'de vatan adına ve millet adına herkesi ziyaret edip, oyunu alıp; inşallah bu ittifakın ruhuna en uygun çalışmayı Büyükçekmece'de yapalım" ifadelerini kullandı.

"EN GÜÇLÜ YÜZDELERLE KAZANMALIYIZ"

"Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve 31 Mart'ta kadar da bu devam edecek" diyen Uysal, "AK Parti'den genel başkanımıza kadar Büyükçekmece'de seçimi kazanma adına bir irade var. MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatımız da buna büyük önem veriyor. Geriye sadece teşkilatlarımızın çalışması kalıyor. İlçedeki vatandaşlarla birebir bu ittifakın ruhunu konuşup buna uygun şekilde Büyükçekmece'de neticemizi almalıyız. Diğer ilçelerden bir farkımız var ise bu da neticeye yansımalıdır. Biz Büyükçekmece'de sandıklara bunu yansıtabilirsek gerçekten önemli bir iş yapmış oluyoruz. "Nasıl olsa kazanırız" demeyelim. En güçlü yüzdelerle kazanmalıyız. Yapabileceğimiz her şeyi yapalım. Seçimler her zaman seçim gününe kadar sağlam tutulması gereken bir unsurdur. Seçim günü de öyle bir çalışma yapalım ki saat 17.00'da herkes, "burada Cumhur İttifakı'nın adayı kazansın" desin. Burada her zaman omuz omuza çalışabilecek bir ekip var" dedi.

DHA