Mevlüt Uysal'dan esnaf ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal esnafı ziyaret etti. Uysal'ın ziyareti sırasında çamurlu ve bozuk kaldırımdan geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Uysal çamura basan bir vatandaşı uyarırken Büyükçekmeceli vatandaş ise "Olsun basayım. Siz yapacaksınız nasıl olsa" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Fatih Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. İş yeri sahipleri ve müşterilerle tek tek tokalaşan Uysal, karanfil dağıttı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Uysal çözüm önerilerini de anlattı. Uysal'ın ziyareti sırasında çamurlu ve bozuk kaldırımdan geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Uysal, çamura basanları uyarırken Büyükçekmeceli bir vatandaş ise "Olsun basayım. Siz yapacaksınız nasıl olsa. Böyle kalmaz inşallah" yanıtını verdi.

Uysal daha sonra CHP Fatih Mahallesi seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti.

DHA