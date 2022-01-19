Mevut ne demek, TDK'ya göre Mevut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mevut ne demek? Mevut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mevut kelimesi. Peki mevut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mevut nedir, mevut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEVUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mevut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mevut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vadolunmuş, söz verilmiş

