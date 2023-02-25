Mewlan Jappar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mewlan Jappar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mewlan Jappar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mewlan Jappar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mewlan Jappar 3 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 买乌兰·加帕尔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mewlan Jappar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mewlan Jappar'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mewlan Jappar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mewlan Jappar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mewlan Jappar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mewlan Jappar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında KS FC Res.

Mewlan Jappar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mewlan Jappar şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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